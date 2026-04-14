Palmeiras segue preparação para enfrentar o Sporting Cristal pela Libertadores

O Palmeiras continuou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Mais uma tarde de foco e preparação na Academia de Futebol 👊⚽ pic.twitter.com/Jr2jqF9Yeo — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 14, 2026

A atividade

Para começar o treino, o elenco fez trabalhos técnicos e táticos em cenários de ataque contra defesa, em situações de cinco contra cinco com campo reduzido. Em transição física, o atacante Vitor Roque realizou normalmente as atividades com o elenco, enquanto Paulinho, que está em fase de recondicionamento físico, esteve somente na primeira parte das movimentações.

Mudanças

O Departamento Médico do Palmeiras ainda trata alguns lesionados. Seguem de fora do duelo contra o Sporting Cristal os laterais esquerdos Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão na coxa direita). Por outro lado, Jhon Arias, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, retorna ao time no torneio continental.

Além disso, o técnico Abel Ferreira também fica à beira do gramado. O treinador cumpriu suspensão no clássico devido à punição do STJD.

Situação do Palmeiras

Com o empate do último domingo, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados. Na Libertadores, o Verdão busca sua primeira vitória após estrear com um empate em 1 a 1 diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).