Atuações do Corinthians: Hugo Souza garante empate no Derby

No segundo jogo sob comando de Fernando Diniz, no último domingo, o Corinthians empatou sem gols com o Palmeiras, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em um jogo recheado de polêmicas, o goleiro Hugo Souza foi o responsável por manter o empate no placar.

O arqueiro fez cinco defesas durante a partida, incluindo duas intervenções fundamentais, em uma falta cobrada por Andreas Pereira e uma bola mal desviada por Gabriel Paulista.

Outros dois grandes destaques do Corinthians foram Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Jogando com dois a menos, a dupla de zaga foi a responsável por conter os avanços palestrinos e, ao lado de Hugo, garantiram o zero a zero.

O volante André e o lateral direito Matheuzinho foram os pontos negativos do Corinthians. O meio-campista foi expulso ainda no primeiro tempo, por gesto obsceno, enquanto o defensor recebeu o vermelho por conduta antidesportiva, no segundo tempo.

Veja as notas dos jogadores do Corinthians:

Fase do Corinthians

Com o empate, o Corinthians chegou ao seu oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º lugar, com apenas 11 pontos - um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, o Timão concentra suas atenções para a Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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