Árbitro cita “tumulto generalizado” e empurrão a Luighi na súmula

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou em súmula um “tumulto generalizado” após o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que aconteceu na noite deste domingo, na Neo Química Arena, e citou um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras.

Conforme relatado em súmula, a arbitragem tomou conhecimento da confusão já no vestiário através do delegado da partida Rogério Menezes Lopes. Além disso, o árbitro pontuou que “não houve agressão direta a atletas das duas equipes”.

"Ao término da partida, já no vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, sr. Rogério Menezes Lopes, de que, no momento em que a equipe de controle de doping tentava acessar a sala destinada ao procedimento, acompanhada do atleta nº 31 da equipe do Palmeiras, sr. Luighi Hanri Sousa Santos, houve um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians. Não foi presenciada nenhuma agressão a jogadores de ambas as equipes", relata a súmula.

"Tumulto generalizado"

Conforme o documento, a ação do segurança deu início a um "tumulto generalizado", que envolveu segurança dos dois clubes. O delegado da partida relatou que a situação foi controlada com a intervenção dos representantes dos clubes.

Pelo lado do Palmeiras, o diretor de futebol Anderson Barros atuou para conter os ânimos. Já pelo Corinthians, o técnico Fernando Diniz auxiliou na tentativa de encerrar o tumulto.

"Segundo o relato, o referido segurança empurrou o atleta ao tentar impedir sua passagem em direção à sala de controle de doping. A ação deu início a um tumulto generalizado, envolvendo seguranças de ambas as equipes. O delegado informa que o tumulto foi controlado pelos representantes de ambas as equipes, sr. Anderson Barros, da equipe do Palmeiras, e o treinador Fernando Diniz, da equipe do Corinthians, juntamente com o próprio delegado da partida", seguiu o documento.

O episódio já está sendo analisado pelos órgãos competentes, que irão avaliar eventuais punições. Ambos os clubes trocaram acusações sobre agressões, mas até o momento, conforme apurado pela reportagem, apenas Luighi foi ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) prestar depoimento.

Árbitro também justifica expulsões do Corinthians

O Corinthians terminou a partida com dois jogadores a menos em campo. André foi expulso no primeiro tempo, enquanto Matheuzinho deixou o campo mais cedo na segunda etapa. Flávio Rodrigues de Souza justificou os cartões vermelhos.

Expulsão de André

"Após revisão na ara, expulsei o jogador da equipe do Corinthians, sr. André Luiz Santos Dias, por ter colocado a mão em seu órgão genital e realizado gesto obsceno em direção ao jogador da equipe do Palmeiras, sr. Andreas Pereira n°8", diz a súmula.

Expulsão de Matheuzinho

"Após revisão na ara, expulsei de forma direta o jogador da equipe do Corinthians, sr. Matheus França Silva, nº 2, por fora da disputa de bola desferir um soco no rosto de seu adversário , o sr. José Manuel Alberto López n°42. Após a expulsão, o referido atleta se recusou a deixar o campo de jogo, retardando o reinício da partida. Quando finalmente se retirou, proferiu ofensas à equipe de arbitragem com as seguintes palavras: "ei, ei, vocês são um bando de palhaços, vai tomar no c..., c....", relata o documento.