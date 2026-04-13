Atuações do Palmeiras: Carlos Miguel salva, e ataque decepciona em clássico

O Palmeiras ficou apenas no empate sem gols no clássico contra o Corinthians, em um jogo marcado pela dificuldade ofensiva da equipe alviverde e por uma atuação decisiva do goleiro Carlos Miguel, que evitou o pior. Enquanto o sistema defensivo segurou quando preciso, o ataque deixou a desejar em criação e eficiência.

No geral, o clássico não teve muitas chances. Mas, o Corinthians ficou muito perto de abrir o placar no segundo tempo. Contudo, Carlos Miguel apareceu bem e salvou o Verdão, no momento em que os donos da casa já jogavam com dois jogadores a menos. O goleiro palmeirense defendeu todos os chutes a gol.

Apesar de não ter sido vazado e ter apresentado solidez, a linha defensiva contou com alguns deslizes. Na lateral direita, Giay parecia se sentir pressionado, errou alguns passes e sofreu com Kayke, que conseguia chegar aberto em velocidade. Sem contribuir muito, foi sacado na etapa final, assim como Khellven, que jogou improvisado na esquerda. O camisa 12 não comprometeu, mas não foi eficiente quando foi preciso.

Ataque em baixa

Em momento em que o Palmeiras pouco conseguia se infiltrar na defesa do Corinthians, Andreas Pereira era a válvula de escape em lances de bola parada. Obrigou Hugo Souza a fazer uma defesa em uma de suas cobranças de falta. O camisa 8, ainda, foi quem contribuiu para a expulsão de André, no primeiro tempo.

O Palmeiras viveu uma noite com um ataque pouco inspirado. Nem mesmo com dois a mais em campo conseguiu balançar a rede de Hugo Souza. Titular na vaga de Jhon Arias, suspenso, Sosa foi participativo, tentou algumas jogadas, mas não conseguiu levar perigo. Reclamou de um pênalti não marcado em cima dele.

Flaco López também passou em branco. O artilheiro teve noite apagada e acabou bem marcado pela defesa corintiana. Felipe Anderson entrou para tentar dar um gás na equipe, mas quase comprometeu. O camisa 7 perdeu a bola no lance da finalização perigosa de Carlos Miguel.

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