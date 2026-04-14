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Palmeiras fica perto de fechar novos patrocínios para o uniforme; saiba quem são

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Foto: Divulgação / Palmeiras
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 18:52

Por Vinícius Salgado

O Palmeiras está muito próximo de acertar com mais dois patrocinadores para o uniforme. O clube encaminhou negociações com a Embracon, que deve ocupar o espaço entre o símbolo do clube e o logo da Puma, e com a MotoChefe, cotada para a parte traseira do calção. Os acordos ainda não foram assinados, mas estão em estágio avançado.

A Embracon atua no setor de consórcios, oferecendo planos para aquisição de bens. Já a MotoChefe é uma empresa ligada ao segmento automotivo, com foco na produção de scooters e bicicletas elétricas.

Camisa valorizada

Na última semana, o Verdão anunciou o acordo com a Leapmotor, que passou a estampar as costas dos uniformes masculino, feminino e das categorias de base. A parceria prevê R$ 20 milhões fixos, além de até R$ 10 milhões em variáveis, superando a proposta anterior da Fictor.

Com a possível chegada das novas marcas, o Palmeiras deve ultrapassar a marca dos R$ 300 milhões em receitas relacionadas ao uniforme, somando valores fixos, bônus e demais propriedades comerciais.

Além dessas negociações, o clube ainda busca um patrocinador máster para as categorias de base, que segue vago desde a saída da Fictor. Nos times profissionais, o espaço principal é ocupado pela Sportingbet, que não pode ser vinculada às equipes de base.

Parceiros

Atualmente, os parceiros estampados na camisa do Verdão são: Leapmotor (costas), Cimed (omoplata), Sil Fios e Cabos Elétricos (manga), Uniasselvi (parte frontal da bermuda), D’Itália Panelas (parte traseira da bermuda), além da Puma, que é a fornecedora de material esportivo.

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