Palmeiras terá sequência em casa para reagir após dois tropeços; veja programação

Apesar do sabor amargo do empate sem gols com o Corinthians, o Palmeiras ampliou sua série invicta na temporada e já não perde há sete partidas. Contudo, não vence há duas. Após dois empates seguidos, a equipe alviverde mira a sequência em casa para retomar o caminho da vitória.

A delegação palmeirense digere o empate no clássico e já passa a pensar na sequência da Copa Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira entram em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da competição continental. A bola rola às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Palmeiras busca primeira vitória na Libertadores

O Verdão tenta aproveitar a força de sua torcida para buscar a primeira vitória em casa na competição. Na estreia, a equipe paulista empatou por 1 a 1 contra o Junior Barranquilla-COL, em Cartagena. O resultado deixou o Palmeiras em segundo lugar no Grupo F, com um ponto. O Sporting Cristal é quem lidera, com três.

Virada de chave tem que ser rápida

Depois, no domingo, o Palmeiras já vira a chave novamente e encara o Athletico-PR, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer às 18h30, também na casa palmeirense, onde o clube não joga desde o dia 18 de março, quando venceu o Botafogo por 2 a 1.

Nesse período, o Palmeiras teve quatro jogos fora de casa (São Paulo, Bahia, Junior Barranquilla e Corinthians) e um como mandante, disputado na Arena Crefisa Barueri (Grêmio), por conta de indisponibilidade do Allianz Parque.

No Brasileirão, o Palmeiras é o líder isolado, com 26 pontos conquistados, seis a mais que o Flamengo, segundo colocado.