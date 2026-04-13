Luighi faz BO após confusão em Corinthians x Palmeiras e nega acordo para encerrar caso

Atacante do Palmeiras, Luighi registrou um boletim de ocorrência por agressão após o empate no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na madrugada, Luighi passou exame de corpo de delito, que constatou um ferimento no pescoço do atleta, decorrente do tapa que levou.

O suspeito de ter atingido o jogador do Palmeiras é o treinador de goleiros Luiz Fernando dos Santos, do Corinthians, que também foi levado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) para depor.

As autoridades presentes no estádio propuseram um acordo para encerrar o caso, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. Contudo, tanto Luighi como o Palmeiras recusaram o acordo por entenderem que a Cria da Academia é vítima neste caso.

O caso, agora, passa para o Ministério Público, que pode encaminhá-lo para investigação ou arquivá-lo.

A confusão

Logo após o apito final do clássico, o Palmeiras denunciou que Luighi teria sido agredido enquanto se se dirigia para realizar o exame antidoping. Na sequência, o Corinthians disse que Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras.

O que diz a súmula?

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou um “tumulto generalizado” na súmula da partida e disse que tomou conhecimento do caso já no vestiário.

O documento assinado pelo juiz fala em "um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians" em Luighi, mas nega agressão a jogadores das duas equipes.

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