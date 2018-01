Palmeiras oficializa contratação de Emerson Santos por cinco temporadas

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do zagueiro Emerson Santos, ex-Botafogo. O jovem defensor de 22 anos assinou um vínculo de cinco temporadas com o clube paulista. O atleta chega ao clube sem custos, já que seu contrato com o Glorioso se encerrou em dezembro.

O jogador é o quinto reforço do clube para a temporada. Antes do anúncio de Emerson, o Palmeiras já havia oficializado as chegadas do meia Lucas Lima, do goleiro Weverton e dos laterais Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Além dos atletas, o clube acertou com o treinador Roger Machado visando esta temporada de 2018.