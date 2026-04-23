Palmeiras anuncia nova camisa em homenagem a goleiros históricos do clube

O Palmeiras vai lançar, nesta quinta-feira, uma camisa de goleiro especial para a temporada 2026. O novo modelo, que é uma homenagem aos arqueiros que já passaram pelo clube, estreará no duelo com o Jacuipense, marcado para esta noite, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O uniforme faz uma releitura de modelos icônicos utilizados nos anos 90, reverenciando goleiros históricos que foram fundamentais para as conquistas do Verdão no período.

Seguindo o padrão dos recentes lançamentos de Puma e Palmeiras, a novidade apresenta tecido composto 100% de material reciclado e conta com a tecnologia Drycell, garantindo máxima absorção de umidade e conforto térmico ideal para o alto desempenho em campo.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

A camisa especial de goleiros chega em duas versões. A versão “Jogador” apresenta apliques em TPU (escudo e logo da PUMA), selo de autenticidade e selo Drycell na barra da camisa. A versão “Torcedor”, por sua vez, apresenta apliques bordados (escudo e logo da PUMA).

O novo uniforme pode ser encontrado na PalmeirasStore.com, em PUMA.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da PUMA (Morumbi Shopping e Shopping Metrô Tatuapé), com preços a partir de R$ 369,99 para a linha infantil e R$ 429,99 para a linha adulto.