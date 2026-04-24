Abel diz que Palmeiras poderia ter maior vantagem na Copa do Brasil e se preocupa com Vitor Roque

O Palmeiras venceu o Jacuipense-BA na noite desta quinta-feira por 3 a 0 e abriu vantagem no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mas nem foi só com a boa notícia que o Verdão deixou o Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira demonstrou preocupação com o atacante Vitor Roque, substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores no tornozelo esquerdo e avaliou o placar construído.

"O Roque não sei, vamos ver, sabemos que o futebol é exatamente assim, já o ano passado numa altura decisiva do ano, no final, ficamos sem dois jogadores importantíssimos no elenco fora e faz parte do jogo. Neste momento, não consigo dizer concretamente o que é que ele tem, mas pela linguagem corporal dele estava super triste, não sei, temos que ver. Não deve ser uma coisa muito boa, mas não sei", declarou o treinador.

Vitor Roque vinha se recuperando de dores no tornozelo esquerdo desde março. O camisa 9 voltou a ser utilizado após quase um mês e ganhou minutos contra o Athletico-PR. Contra o Jacuipense, teve a primeira chance como titular desde o retorno, mas saiu aos 15 minutos após ser atingido por um carrinho de Vicente Reis.

Abel analisa postura do Jacuipense e comenta vantagem

O Jacuipense entrou com uma postura agressiva e cometeu bastantes faltas, incluindo a que tirou Vitor Roque do jogo. Além disso, aos 36 minutos do primeiro tempo, viu JP Talisca ser expulso após entrada forte em Lucas Evangelista. Abel Ferreira disse que esperava uma postura mais firme do time baiano.

"Sinceramente, eu esperava (a postura do Jacuipense), porque é normal. Não estamos a avaliar a qualidade, estamos avaliando a intensidade e este tipo de jogos com uma equipe como Palmeiras logicamente que motiva todas as equipes, ainda para mais uma como esta que entrou, eu não digo que foi de forma maldosa, mas agressiva. Uma agressividade na bola para meter presença, para defender bem, isso acontece, ia ser um jogo de ataque e defesa, mas a verdade é que essa agressividade saiu caro no primeiro lance. Tivemos pouco depois, eu ainda não vi o lance com calma, mas se o Lucas não tira o pé, poderia ter acontecido coisas diferentes", analisou.

"Acho que, sinceramente, hoje, quer o VAR, quer o senhor árbitro Marcelo de Lima, estiveram muito bem, acho que é assim que deve ser, seja qual for o clube, seja contra quem for. Se toda a gente vê, é para ser marcado, se a bola não bateu na mão, bateu na cabeça e não é pênalti, não é pênalti, se o Sosa dominou a bola com a mão antes de fazer gol e o árbitro não viu, mas o VAR viu… é isso que o Palmeiras quer, quer critério, quer igualdade para todos, seja qual for o clube e o que nós temos visto, como vocês têm visto, não é isso que tem acontecido em todos os estádios. Mas é isso que nós queremos e é isso que pedimos e exigimos. Senão, a verdade esportiva passa a ser alterada e, se assim acontecer, as coisas não funcionam direito", alfinetou.

Palmeiras poderia ter saído com placar mais elástico

O Palmeiras poderia ter feito uma vantagem ainda maior. Citando alguns lances, Ramón Sosa teve dois gols anulados, e Flaco López parou em grande defesa do goleiro Marcelo. Abel também relembrou as tentativas de Luighi, que entrou no lugar de Vitor Roque no começo do jogo.

"Lembro de duas cabeçadas do Luighi, da grande defesa do López. Enfim, acho que criamos oportunidades suficientes para poder sair com um placar mais alargado, mas estes jogos são sempre muito intensos, muito difíceis. Quando nós não somos sérios e não respeitamos aquilo que são os nossos princípios, os nossos comportamentos podem se complicar", finalizou Abel.

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Situação do confronto

Com este resultado, o Verdão joga apenas pelo empate no jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio. A bola rola para Jacuipense e Palmeiras às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). A equipe também pode sofrer até uma derrota por dois gols de diferença que segue com a vaga garantida. Até lá, o Verdão vai virando a chave para a disputa do Brasileiro e da Libertadores.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Red Bull Bragantino x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)