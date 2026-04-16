Palmeiras nunca perdeu para o Sporting Cristal jogando em casa

O histórico entre Palmeiras e Sporting Cristal na Libertadores mostra um retrospecto totalmente favorável ao clube paulista quando atua como mandante. Em todas as vezes que recebeu a equipe peruana, o Verdão saiu de campo com vitória.

Nesta quinta-feira, as equipes se enfrentam em compromisso válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

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O confronto mais recente aconteceu em 28 de maio de 2025, quando o Palmeiras goleou o Sporting Cristal por 6 a 0, com gols de Estêvão, Flaco Lopez (2x), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres.

Antes disso, os times também haviam se enfrentado no Brasil durante a edição de 2013 da Libertadores. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, mantendo a invencibilidade diante do adversário peruano em casa.

Jogos entre as equipes com mando do Palmeiras

28/05/2025 — Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal — Libertadores

14/02/2013 — Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal — Libertadores

No total, o Palmeiras soma duas vitórias em dois jogos como mandante, com oito gols marcados e apenas um sofrido contra o Sporting Cristal.

Considerando todos os confrontos entre as equipes na Libertadores, o equilíbrio aparece apenas quando o duelo ocorre no Peru. Em 2013, o Sporting Cristal venceu por 1 a 0 em Lima, enquanto em 2025 o Palmeiras levou a melhor fora de casa, vencendo por 3 a 2.