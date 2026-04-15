Palmeiras volta ao Allianz pela Libertadores e defende invencibilidade de quase cinco anos

Nesta quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. O confronto, válido pelo Grupo F, será às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Alviverde busca a primeira vitória na competição e fará a estreia na sua casa na atual edição. O Palmeiras defende uma invencibilidade de quase cinco anos jogando no Allianz Parque pela Libertadores.

Torcida que canta e vibra

Ao todo, o Verdão soma 26 partidas consecutivas sem derrota diante de sua torcida na Libertadores, com 17 vitórias e nove empates no período. A sequência coloca o clube entre as maiores invencibilidades como mandante na história da Libertadores.

O Alviverde detém o recorde de partidas sem perder como mandante na competição. Entre 1979 e 2005, a equipe passou 34 jogos consecutivos invicta no Palestra Itália.

A última derrota do Palmeiras em casa pela Libertadores foi no dia 18 de maio de 2021, quando foi superado por 4 a 3 para o Defensa y Justicia, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos. Futuramente naquela edição, os palmeirenses iriam se sagrar tricampeões da competição, vencendo o Flamengo por 2 a 1 na final.

Ao todo, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, em 2014, o Verdão já disputou 50 partidas de Libertadores em seu estádio, com 35 vitórias, 11 empates e quatro derrotas.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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