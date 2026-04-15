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Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para duelo na Libertadores

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/04/2026 às 13:53

Nesta quarta-feira, com treino tático, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Sporting Cristal, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Como foi o treino?

Após ativação muscular no centro de excelência e veiculação de um vídeo feito pela comissão técnica, os jogadores foram a campo e aprimoraram dinâmicas táticas, comandadas pelo técnico Abel Ferreira.

Na sequência, os meio-campistas e os atacantes aperfeiçoaram cruzamentos e finalizações no último terço do campo.


Paulinho e Vitor Roque em recuperação

Após ter aumentado sua carga de treinos nos últimos dias, Paulinho cumpriu cronograma na parte interna, enquanto Vitor Roque, ainda em transição física, participou das atividades em tempo integral.

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Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras estreou com empate na Libertadores. No primeiro compromisso pela competição internacional, o Verdão visitou o Júnior Barranquilla, na Colômbia, e ficou com o 1 a 1. Ramón Sosa marcou o único gol palmeirense para garantir o ponto na casa dos adversários.

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