Palmeiras não terá trio titular e reforço contra o Flamengo

O Palmeiras terá quatro desfalques importantes na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu. O Verdão viaja para o Rio de Janeiro na tarde desta terça sem Edu Dracena, Felipe Melo e Guerra. Além do trio, o atacante Deyverson seguirá sem ser relacionado.

Felipe Melo retornou ao Palmeiras no último domingo, em goleada sobre o Vitória no Palestra Itália, após mais de um mês afastado dos gramados por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Assim, ficará em São Paulo para fazer um trabalho de reforço muscular.

A situação do Pitbull é parecida a de Guerra. O venezuelano retornou ao time uma partida antes, contra o Corinthians, após ficar cerca de uma semana dormindo em um hospital na capital paulista para acompanhar a recuperação do filho, vítima de um afogamento. No período, não teve alimentação e descanso adequado e, por isso, seguirá na Academia de Futebol para realizar trabalhos físicos.

Já Edu Dracena atuou como titular na sequência do Derby e do triunfo sobre o Leão, e por conta de suas condições físicas, será poupado. Por fim, Deyverson ainda não está em condições ideais, já que retornou de férias apenas no último sábado. O quarteto, porém, poderá seguir rumo a Recife para a partida contra o Sport, no domingo.

Após a partida contra o Flamengo, o Palmeiras viaja para Recife, onde irá encarar o Sport domingo. Em seguida, segue rumo a Minas Gerais para jogar contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira seguinte (26). O técnico Cuca já falou sobre a oportunidade de usar as viagens para unir o elenco e criar a “família Palmeiras”.