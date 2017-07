Elenco ficará junto por 10 dias e Cuca planeja “família Palmeiras”

A afirmação de que o jogador de futebol passa mais tempo com os companheiros do que com a família já é batida, mas para o Palmeiras, o clichê irá se confirmar em breve. Em uma sequência de três jogos fora de casa, o Verdão ficará junto durante nove dias.

O Palmeiras viaja nesta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no dia seguinte. Em seguida, voa para Recife, onde irá encarar o Sport domingo. Por fim, decola rumo a Minas Gerais para jogar contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Cuca, o período poderá servir para aproximar ainda mais o elenco alviverde.

“Às vezes, alguns tropeços servem para algumas coisas importantes na sequência. Terça-feira vamos iniciar a viagem para jogar contra o Flamengo, e vamos voltar só na quinta-feira da outra semana. Serão 10 dias juntos. Até brinquei com os atletas: ‘Deixem tudo certo em casa, porque vamos demorar a voltar (risos)’. É difícil, mas é da nossa vida. Vamos representar o clube da melhor forma, abrindo mão de tudo, da família. Aí se torna a família Palmeiras”, disse o treinador.

Os atletas titulares terão uma amostra do que virá na sequência. Já pensando no planejamento para a Copa Libertadores, prioridade do clube, Cuca já avisou que levará um grupo de cerca de 12 atletas para Atibaia, onde fará um retiro de treinos por cerca de oito dias.

Na goleada sobre o Vitória no Palestra Itália, na manhã de domingo, os atletas já deram mostras de que o grupo está fechado. Antes da partida, no intervalo e após o confronto, o grupo se reuniu no centro de campo para demonstrar a união. Vale lembrar que o triunfo ocorreu um dia após protestos da maior organizada do clube na Academia de Futebol.