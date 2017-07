Tendo Cuca como pai, Róger Guedes ignora Europa e foca no Palmeiras

Róger Guedes está focado no Palmeiras. Alvo do interesse de alguns clubes europeus, o atacante do Verdão deixa as propostas de lado, muito por conta da ótima relação que nutre com o técnico Cuca, a quem o atleta tem como pai.

“Negócio de Europa eu deixo com meus empresários. Estou focado no clube. O Cuca que me trouxe para cá, confiou em mim e me apoiou. Dentro do futebol tenho ele como pai aqui dentro”, afirmou o jogador, sem dar margem às especulações.

No ano passado, o Palmeiras recusou uma proposta do Spartak Moscoo-RUS por Róger Guedes, e, nesta janela de transferências, a Atalanta-ITA está disposta a tirar o atacante do Verdão por R$ 36,5 milhões, de acordo com o jornal Gazzeta Dello Sport. Questionado se chegou a pensar que seu ciclo terminou no início da temporada, quando figurou entre os reservas, o jogador desconversou novamente.

“Minha cabeça está tranquila. Meu pensamento é no Palmeiras. Tenho contrato com o Palmeiras. Enquanto estiver aqui, tenho que dar meu melhor, como estou fazendo”, completou.

Se no início da temporada Róger Guedes foi para o banco de reservas com Eduardo Baptista, desde o retorno de Cuca ao Verdão, o camisa 23 está com moral no clube: é o único atleta de linha que jogou todas as partidas sob o comando do treinador. No clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira, chegou a atuar como ala pela direita.

“Tenho uma relação muito boa com o Cuca e com o Cuquinha (auxiliar técnico e irmão do treinador) desde que cheguei ao Palmeiras. Ele me colocou na lateral e acho que consegui fazer bem o papel também pela confiança que ele me dá no dia a dia”, finalizou.