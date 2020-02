Palmeiras marca apresentação de Matías Viña para esta segunda-feira

Matías Viña, primeiro reforço do Palmeiras em 2020, será apresentado oficialmente na nesta segunda-feira, ao meio dia, na Academia de Futebol.

O lateral de 22 anos já treinava no CT desde a última sexta-feira, quando inclusive elogiou as dependências do clube. Ele chega ao Verdão com contrato até dezembro de 2024.

Visto como uma das grandes promessas do futebol uruguaio, Viña se destacou em 2019 jogando pelo Nacional-URU. Ele passou por todas as seleções de base do país, e atualmente é presença constante nas convocações da seleção principal.