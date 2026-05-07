Marlon Freitas brilha no meio do Palmeiras e lidera ranking pela Libertadores

Na vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal pela Copa Libertadores, nesta terça-feira, Marlon Freitas foi mais uma vez um dos pontos positivos da equipe de Abel Ferreira. Contratado no início do ano junto ao Botafogo, o volante tem se tornado um dos pilares do meio de campo do Verdão e é um dos destaques da campanha pelo torneio continental.
Marlon lidera o ranking de jogadores com mais passes decisivos na competição até o momento, com 13. Além disso, ele também é o atleta com mais passes certos, sendo 249 acertos em 276 tentativas, que resultam em um aproveitamento de 90%.
O volante ainda ostenta 73% de acerto em passes longos, sendo 16 certos de 22. Ao todo, ele também soma 312 ações com a bola, sete finalizações — duas no gol —, 12 bolas recuperadas e apenas uma falta cometida. De acordo com o Sofascore, ele tem nota média de 7,20 após quatro rodadas da Libertadores, a quarta maior do Palmeiras pelo torneio.
🔎 Marlon Freitas é o líder em passes decisivos e passes certos da @LibertadoresBR 2026! 👏👏
⚔️ 4 jogos
🔑 13 passes decisivos (!)
✅ 249/276 passes certos (90%!)
↗️ 16/22 passes longos certos (73%!)
⚙️ 312 ações com a bola (!)
👟 7 finalizações (2 no gol)
🦾 12 bolas… pic.twitter.com/2afUqqzAq1
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 6, 2026
Adaptação rápida
Contratado logo no início de janeiro deste ano após uma negociação com o Botafogo, Marlon Freitas se adaptou rapidamente ao Palmeiras. Ele já soma 29 partidas pelo Verdão, sendo 26 como titular. O volante também acumula dois gols marcados e uma assistência.
Ambos os gols foram marcados na mesma partida, a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no dia 2 de abril, quando foi decisivo para o triunfo alviverde sobre os gaúchos.
Próximo jogo do Palmeiras
- Jogo: Remo x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)