Marlon Freitas brilha no meio do Palmeiras e lidera ranking pela Libertadores

Na vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal pela Copa Libertadores, nesta terça-feira, Marlon Freitas foi mais uma vez um dos pontos positivos da equipe de Abel Ferreira. Contratado no início do ano junto ao Botafogo, o volante tem se tornado um dos pilares do meio de campo do Verdão e é um dos destaques da campanha pelo torneio continental.

Marlon lidera o ranking de jogadores com mais passes decisivos na competição até o momento, com 13. Além disso, ele também é o atleta com mais passes certos, sendo 249 acertos em 276 tentativas, que resultam em um aproveitamento de 90%.

O volante ainda ostenta 73% de acerto em passes longos, sendo 16 certos de 22. Ao todo, ele também soma 312 ações com a bola, sete finalizações — duas no gol —, 12 bolas recuperadas e apenas uma falta cometida. De acordo com o Sofascore, ele tem nota média de 7,20 após quatro rodadas da Libertadores, a quarta maior do Palmeiras pelo torneio.

🔎 Marlon Freitas é o líder em passes decisivos e passes certos da @LibertadoresBR 2026! 👏👏 ⚔️ 4 jogos

🔑 13 passes decisivos (!)

✅ 249/276 passes certos (90%!)

↗️ 16/22 passes longos certos (73%!)

⚙️ 312 ações com a bola (!)

👟 7 finalizações (2 no gol)

🦾 12 bolas… pic.twitter.com/2afUqqzAq1 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 6, 2026

Adaptação rápida

Contratado logo no início de janeiro deste ano após uma negociação com o Botafogo, Marlon Freitas se adaptou rapidamente ao Palmeiras. Ele já soma 29 partidas pelo Verdão, sendo 26 como titular. O volante também acumula dois gols marcados e uma assistência.

Ambos os gols foram marcados na mesma partida, a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no dia 2 de abril, quando foi decisivo para o triunfo alviverde sobre os gaúchos.

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