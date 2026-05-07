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Marlon Freitas brilha no meio do Palmeiras e lidera ranking pela Libertadores

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Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/05/2026 às 07:00

Na vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal pela Copa Libertadores, nesta terça-feira, Marlon Freitas foi mais uma vez um dos pontos positivos da equipe de Abel Ferreira. Contratado no início do ano junto ao Botafogo, o volante tem se tornado um dos pilares do meio de campo do Verdão e é um dos destaques da campanha pelo torneio continental.

Marlon lidera o ranking de jogadores com mais passes decisivos na competição até o momento, com 13. Além disso, ele também é o atleta com mais passes certos, sendo 249 acertos em 276 tentativas, que resultam em um aproveitamento de 90%.

O volante ainda ostenta 73% de acerto em passes longos, sendo 16 certos de 22. Ao todo, ele também soma 312 ações com a bola, sete finalizações — duas no gol —, 12 bolas recuperadas e apenas uma falta cometida. De acordo com o Sofascore, ele tem nota média de 7,20 após quatro rodadas da Libertadores, a quarta maior do Palmeiras pelo torneio.

Adaptação rápida

Contratado logo no início de janeiro deste ano após uma negociação com o Botafogo, Marlon Freitas se adaptou rapidamente ao Palmeiras. Ele já soma 29 partidas pelo Verdão, sendo 26 como titular. O volante também acumula dois gols marcados e uma assistência.

Ambos os gols foram marcados na mesma partida, a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no dia 2 de abril, quando foi decisivo para o triunfo alviverde sobre os gaúchos.

Próximo jogo do Palmeiras

  • Jogo: Remo x Palmeiras
  • Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
  • Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

 

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