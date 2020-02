Viña exalta dependências do Palmeiras e já tem prazo para começar a treinar

Nesta sexta-feira, Matías Viña realizou seu primeiro treinamento nas dependências da Academia de Futebol do Palmeiras. O lateral-esquerdo, que assinou vínculo até o final de 2024, concedeu entrevista à TV oficial do clube e falou a respeito da sensação de vestir a camiseta do Verdão.

“A verdade é que é incrível tudo isso, tudo que há aqui dentro, é muito lindo. Também há uma qualidade humana muito linda. Desde o primeiro dia, me receberam de boa maneira”, comentou.

Com o intuito de conhecer melhor a parte física do atleta, o departamento médico submeteu o atleta a trabalhos de mobilidade do tornozelo, força inguinal e outro para avaliar a potencia da parte posterior da coxa.

Após as atividades, Marco Schiavo, preparador físico, revelou a data que Viña deve começar a treinar como o elenco do Palmeiras.

“O Matías se apresentou muito fisicamente, muito porque já estava em pré-temporada no seu antigo clube. Fizemos os treinamentos para ver como ele vai, como se recuperará. Pela sua primeira resposta, deve integrar o grupo principal a partir do início da semana que vem”, contou.

Em busca da liderança provisória no Grupo B do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo neste sábado, às 19h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

