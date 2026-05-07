De virada, Palmeiras vence Flamengo e segue invicto no Brasileirão sub-20

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 1, de virada, no Estádio Luso Brasileiro, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O gol do Mengão foi marcado por Alan Santos, enquanto Rafael Coutinho, Fabiano e Gabriel Kidani fizeram para o Alviverde.
Situação do confronto
Com 24 pontos, o invicto Palmeiras segue na liderança da competição. Por outro lado, o Flamengo é o 10º colocado, com 14 pontos.
📝RESUMO DO JOGO
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (10ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Alan Santos, aos 1' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Rafael Coutinho, aos 4' do 2ºT (Palmeiras)
- ⚽ Fabiano, aos 20' do 2ºT (Palmeiras)
- ⚽ Gabriel Kidani, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)
Como foi o jogo?
O Flamengo abriu o placar com um gol relâmpago. Depois de uma desatenção do Palmeiras na saída de bola, Alan Santos recebeu na área, pela esquerda, e chutou rasteiro para marcar aos 23 segundos. O empate do Alviverde veio aos quatro da segunda etapa, quando Riquelme ajeitou para Coutinho bater de fora da área e contar com desvio para tirar de Léo Naneti.
Aos 20 do segundo tempo, a virada palmeirense veio com Fabiano, que pegou de primeira após bate e rebate em cruzamento na área. Aos 37, Gabriel Kidani recebeu cruzamento de André Lucas, matou no peito e, sem deixar a bola cair no chão, soltou uma pancada, que ainda bateu no travessão antes de entrar.
Próximos jogos
Flamengo
- Botafogo x Flamengo| 11ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 13/5 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos
Palmeiras
- Palmeiras x Avaí| 11ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 12/5 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Barueri
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp