Palmeiras defende maior sequência invicta desde 2024 e tenta encaminhar vaga nas oitavas Libertadores

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou ao seu 11° jogo de invencibilidade na temporada, a melhor sequência desde 2024. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira para defender a série positiva e tentar encaminhar a vaga às oitavas de final da Copa Libertadores.

O Palmeiras visita o Cerro Porteño, pela terceira rodada da competição continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pablo General Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Ao todo, são oito partidas sem derrota pelo Campeonato Brasileiro (sete vitórias e um empate), duas pela Libertadores (um empate e uma vitória) e uma pela Copa do Brasil (uma vitória), formando a maior série invicta entre os clubes da Série A.

O Verdão tem apenas três derrotas nos últimos 30 jogos, com 23 vitórias e quatro empates desde dezembro de 2025.

A última vez que o Palmeiras ficou 11 jogos sem perder foi entre janeiro e março de 2024, quando alcançou uma sequência de 15 partidas de invencibilidade, somando Campeonato Paulista e Supercopa daquele ano, com dez vitórias e cinco empates. Desde então, o maior número havia sido de dez jogos sem derrota.

Entre fevereiro e março deste ano, a equipe também passou por uma sequência de nove jogos invictos, com oito vitórias e um empate.

Como visitante, o Palmeiras não perde há quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro (três vitórias e um empate) e há cinco partidas no geral, incluindo o empate com o Junior Barranquilla-COL pela Libertadores. Fora de casa na competição continental, o clube soma 54 vitórias, 19 empates e 28 derrotas.

Classificação do Palmeiras

O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Já na Libertadores, com quatro pontos conquistados em dois jogos, o Verdão lidera o Grupo F. Na Libertadores, vem de um empate contra o Junior Barranquilla-COL e uma vitória sobre o Sporting Cristal-PER.

Se vencer o Cerro, o Verdão chega a sete pontos conquistados. A equipe paraguaia é a terceira colocada, com três pontos. Sporting Cristal-PER ocupa o segundo lugar, com três, e, por fim, o Junior Barranquilla-COL, fecha a chave, com um ponto. Avançam às oitavas os dois primeiros colocados de cada grupo.

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