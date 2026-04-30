Palmeiras cede empate ao Cerro e perde liderança na Libertadores

O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Jhon Arias abriu o placar para o Verdão, enquanto o gol dos donos da casa foi marcado contra por Carlos Miguel, após a bola bater nas costas do goleiro, em duelo que aconteceu no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
Situação da tabela
Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 CERRO PORTEÑO 1 x 1 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)
🏟️ Local: Esádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Iturbe (Cerro Porteño); Allan (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
- VAR: Antonio Garcia (URU)
Gols
⚽ Jhon Arias, aos 32' do 1°T (Palmeiras)
⚽Carlos Miguel (contra), aos 26' do 2°T (Cerro Porteño)
🔴🔵 Cerro Porteño
Alexis Martin; Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana e Chaparro; Fabricio Domínguez, Jorge Morel e Wilder Viera (Klimowicz); Jonatan Torres (Peralta), Rodrigo Gómez (Iturbe) e Vegetti.
Técnico: Ariel Holan
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson) e Jhon Arias (Lucas Evangelista); Flaco López e Ramón Sosa (Mauricio).
Técnico: Abel Ferreira
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Palmeiras começou tendo dificuldades de chegar ao ataque, com erros de passe, que dificultavam os avanços. A primeira boa chance do Verdão veio aos 27 minutos. Andreas Pereira lançou a bola na área tentando achar Sosa, mas a defesa afastou de cabeça. Flaco López ficou com o rebote, bateu firme e obrigou o goleiro a fazer a defesa. Na sequência, Allan desperdiçou mais uma oportunidade.
Andreas cobrou escanteio, Murilo desviou de cabeça, e a bola sobrou na pequena área com Allan, que pegou errado e mandou no travessão. Após perder uma chance, o camisa 40 fez boa jogada para Jhon Arias abrir o placar para o Palmeiras. Ele foi lançado por Marlon Freitas na área e bateu cruzado. O goleiro não alcançou a bola, e Arias chegou livre para completar para o gol aberto e colocar o Palmeiras em vantagem.
Segundo tempo
Aos cinco minutos, o Cerro Porteño quase empatou. Jonatan Torres avançou pela direita e cruzou na área, e Vegetti furou. Giay errou na tentativa de afastar, a bola ficou viva na área, Klimowicz tentou na sobra, mas foi travado e mandou para escanteio. Aos 21 minutos, o Palmeiras chegou bem. Arias driblou a marcação pela esquerda e acionou Flaco López, que recebeu na área, mas não conseguiu finalizar.
Os donos da casa ensaiaram pressão e chegaram ao empate aos 26 minutos. Iturbe finalizou de longe, a bola desviou em Murilo e carimbou a trave. A bola voltou nas costas de Carlos Miguel e morreu no fundo da rede. Pouco depois, Arthur lançou a bola pelo alto, Sosa desviou, e Flaco cabeceou para defesa de Arias. Aos 43, Marlon Freitas recebeu de Felipe Anderson, bateu para o gol e parou em defesa do goleiro.
Nos acréscimos, por pouco, o Verdão não fez o gol da vitória. Andreas cobrou falta na área, Murilo cabeceou livre e iu o goleiro fazer um milagre. Na sequência, Mauricio tentou no rebote, mas acertou a defesa.
Próximos jogos
Cerro Porteño
Jogo: Deportivo Recoleta x Cerro Porteño
Competição: Campeonato Paraguaio (19ª rodada)
Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 17h45 (de Brasília)
Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção, no Paraguai
Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)