Adversário do Palmeiras na Libertadores tem estádio mais moderno do Paraguai

Palco do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, é considerado atualmente o mais moderno do Paraguai. Popularmente conhecido como La Nueva Olla, o local vive a expectativa de receber em breve o sistema de reconhecimento facial, tecnologia que vem ganhando espaço no futebol sul-americano.

Casa do Cerro Porteño desde 1970, o estádio passou por reforma entre 2015 e 2017, quando teve sua capacidade ampliada e recebeu uma série de modernizações estruturais e tecnológicas. Após a reinauguração, o local passou a ser chamado de La Nueva Olla e se consolidou como principal referência em infraestrutura esportiva no país, além de ter sediado as finais da Copa Sul-Americana em 2019 e 2024.

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Reconhecimento facial e segurança nos estádios

A modernização da arena pode fazer com que ela esteja entre as primeiras do Paraguai a receber o reconhecimento facial. O ministro do Interior do país, Enrique Riera, anunciou recentemente que a tecnologia será implementada de forma obrigatória após episódios de violência envolvendo torcedores de Cerro Porteño e Olimpia, que provocaram o cancelamento do clássico entre as equipes no último dia 19.

A medida segue uma tendência já consolidada no futebol brasileiro. No Brasil, o reconhecimento facial tornou-se obrigatório após a regulamentação da Lei Geral do Esporte e tem sido apontado como ferramenta importante no combate ao cambismo e no aumento da segurança nos estádios.

Tecnologia brasileira na arena paraguaia

Responsável pela implementação da tecnologia em diversas arenas brasileiras, a Imply também participou da modernização do La Nueva Olla. A empresa gaúcha forneceu equipamentos como painéis eletrônicos e sistemas avançados de gerenciamento de acesso.

O CEO da companhia, Tironi Paz Ortiz, destacou os impactos positivos da ferramenta.

“O facial tem sido fundamental no combate ao cambismo, que até então estrangulava os torcedores com preços exorbitantes. Conseguimos tornar os ingressos únicos e intransferíveis, vinculados ao rosto do titular, inviabilizando qualquer ação do cambista. As fraudes caíram drasticamente e a entrada nas arenas melhorou muito”, afirmou.

Retrospecto positivo do Palmeiras no estádio

Além da estrutura moderna, o estádio também guarda boas lembranças para o time paulista. Desde a reinauguração da arena, o Palmeiras disputou quatro partidas no local e mantém 100% de aproveitamento.

Em 2018 e 2025, o Verdão venceu o Cerro Porteño por 2 a 0. Já em 2022 e 2023, o clube alviverde triunfou por 3 a 0. Ao todo, são quatro vitórias em quatro jogos e nenhum gol sofrido no estádio paraguaio.

O retrospecto positivo reforça a confiança palmeirense para mais um capítulo do tradicional duelo continental, desta vez em um palco que simboliza a modernização do futebol paraguaio.