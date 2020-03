Palmeiras lança novos uniformes para 2020

O Palmeiras lançou nesta segunda-feira os novos uniformes do clube para a temporada 2020. As camisas foram reveladas sob a campanha “Uma Camisa com História”, que enalteceu as origens imigrantes do Alviverde, ao mesmo tempo que retratou a torcida de forma plural e espalhada por todo o Brasil.

O lançamento conta com o primeiro e o segundo uniforme, além do traje de goleiro. As novas camisas já estão à venda para a torcida e custam R$ 249 cada.

Os novos uniformes já serão utilizados no próximo confronto do Verdão, contra o Tigre-ARG, pela estreia da Copa Libertadores. O time alviverde encara os argentinos fora de casa, às 19h15 desta quarta-feira, no estádio Monumental Victoria.

Design das camisas tem inspiração histórica

As novas camisas do Palmeiras trazem inspirações do livro de mão que imigrantes italianos recebiam no caminho para o Brasil. Baseado no documento histórico, foram desenvolvidas duas estampas únicas, uma para cada uniforme. Os designers que cuidaram as ilustrações são os mesmos que criaram a camisa da Itália temporada 2019/2020.

No primeiro uniforme, o desenho sobre o pano verde traz inspiração de documentos que os imigrantes italianos recebiam ao embarcar para a cidade de São Paulo no início do século XX, além de destacar a letra P, em alusão ao clube.

Os uniformes também contam com a estrela vermelha acima do escudo, em referência ao mundial de 1951, e a gola V com a palavra “Avanti” destacada na parte posterior do pescoço.

Campanha de lançamento aborda raiz imigrante e plural do Palmeiras

Em vídeo narrado pelo rapper Rincon Sapiência, o Palmeiras retratou momentos icônicos de sua história em meio a imagens que percorreram o Brasil de norte a sul.

“A história do Palmeiras é muito rica. Nascemos pelas mãos de imigrantes italianos, crescemos, nos tornamos o maior campeão do Brasil e hoje somos o Palmeiras de Todos, uma família com mais de 16 milhões de integrantes espalhados pelo mundo”, constatou o presidente Maurício Galiotte.

“Falamos sobre o imigrante, mas sem remeter apenas à origem italiana, e sim celebrando a aproximação dela com o nosso país e a construção conjunta de um clube gigante”, afirmou Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA Brasil.

Confira o texto narrado no vídeo de lançamento:

“Ouviu-se nas margens do Rio Amazonas, o grito pra fora do chute de Zapata. Chorou-se por todo o Nordeste, o fim do novo sonho do mundo à beira dos anos dois mil. O Palmeiras plantou nessa terra, a semente que chegou aqui de navio. Cultivado na gota da testa imigrante do chão da fábrica, e acusado por conta de guerra que nunca viveu.

Do passado que não morre, a gente renasceu. Se alastrando nas vozes do rádio, que tentavam explicar o Divino. O que não se vê, se vê na cabeça do menino. E quando dizem que essa história perde sua glória por suas origens de fora, a história que se retrate. A nossa história é imigrante e a terra Brasil foi o seu destino. Abraça a todos por ser gigante, vestindo sulistas e nordestinos. Bandeiras verdes são erguidas, balançam no vento conforme a brisa. A nossa história não tem cara, não tem sotaque, mas tem camisa”