CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Palmeiras x Jacuipense

O Palmeiras venceu o jogo de ida contra a Jacuipense pela quinta fase da Copa do Brasil por 3 a 0. Apesar do placar, a partida foi marcada por duas polêmicas da arbitragem.

A primeira aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Ramón Sosa marcou seu segundo gol naquele momento da partida; porém, o tento foi anulado por um toque de mão. No segundo lance, o juiz assinalou um toque de mão de um jogador da Jacuipense, ocasionando um pênalti para o Verdão; entretanto, o lance também foi anulado.

Gol do Sosa

O árbitro Marcelo de Lima Henrique entendeu que o gol do Sosa foi legítimo em campo. Contudo, após análise da cabine de VAR, o árbitro retrocedeu a decisão e anulou o gol por toque de mão.

Conversa entre árbitro e VAR

Árbitro (durante o gol): Tudo ok, não foi falta!

Cabine do VAR: Atenção, possível mão do atacante.

Árbitro: Para mim, no primeiro lance, não é falta, e no segundo lance, para mim, não é mão. Se houver mão, é toque de imediatez.

VAR (para o árbitro): A gente está vendo uma possível mão de ataque, ok? No arremate.

VAR: Para mim, ele domina no peito, a bola vem em direção ao meio-campo, mas depois vai em direção à linha de fundo. Para mim, ele domina com o braço direito.

VAR (para o árbitro): Marcelo, Philip falando. A gente tem uma mão de imediatez, tá? Factual, mão de imediatez, vai ter anúncio público, tá? Eu vou ativar aqui o microfone.

Árbitro (para o público): Após revisão factual, foi constatada uma mão do atacante do Palmeiras. Portanto, a decisão final: o gol está anulado por uma mão de imediatez.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Pênalti para o Palmeiras

O árbitro marcou o pênalti para o Palmeiras em campo, após o cruzamento de Felipe Anderson e o possível toque no braço de Weverton. Porém, após análise do VAR, a cabine constatou que a bola tocou no rosto do jogador da Jacuipense.

Conversa entre árbitro e VAR

Árbitro: Ó, tem uma possível mão aí.

Logo em seguida, o árbitro marca o pênalti e aguarda a análise do VAR.

VAR: Deixa eu ver onde ela bate, se é no rosto ou na mão.

Árbitro: Pegou no braço dele em cima.

Cabine do VAR: Não toca no braço, tá?

VAR: Marcelo, Philip falando. Recomendo revisão para possível não penal.

Árbitro: A bola não pega na mão?

VAR: Isso, vou te mostrar uma imagem em que a bola bate no rosto.

Árbitro (para o público): Após revisão na área, foi constatado que não houve toque de mão. A bola pega no rosto da Jacuipense. Portanto, o reinício é tiro de canto.

Jogo da volta

Jogo: Jacuipense x Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras Competição : Copa do Brasil - 5ª fase (volta)

: Copa do Brasil - 5ª fase (volta) Data e horário : 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)