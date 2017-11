Palmeiras já comprometeu R$ 22 milhões em reforços para 2018

Um dos maiores motivos de críticas da torcida do Palmeiras neste ano é o alto investimento feito pelo clube e o fraco resultado obtido. Em 2017, o Verdão gastou R$ 116,9 milhões em reforços, mas teve que se contentar com o G4 do Campeonato Brasileiro, e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para a Ponte Preta, e nas quartas da Copa do Brasil para o Cruzeiro.

Para 2018, em termos de gastos, a situação deverá se repetir. Ainda em novembro, o Palmeiras já se comprometeu a pagar R$ 17,2 milhões por 100% do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, e R$ 5,5 milhões de luvas ao zagueiro Emerson Santos, que tem vínculo com o Botafogo até dezembro deste ano e assinou um pré-contrato com o Verdão. No total, os investimentos já chegam a R$ 22,7 milhões.

Na última semana, os jogadores do Palmeiras concederam uma entrevista coletiva com todo o elenco presente e, um dos temas abordados, foi a forte pressão sofrida pela equipe por conta dos altos valores gastos. Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Michel Bastos também abordou o tema.

“Dizem que os protestos ocorrem porque gastamos R$ 100 milhões, mas se gastássemos R$ 10, a cobrança seria igual, estamos no Palmeiras. Eu tenho certeza que na próxima partida, independente de qualquer coisa, a torcida vai estar nos apoiando. Houve esse protesto, mas na hora que o árbitro apita o torcedor apoia, está junto com a gente. A gente entende essa cobrança, sabemos que o torcedor muitas vezes age com o coração. A cobrança é sempre grande”, afirmou o camisa 15.

Para a próxima temporada, Diogo Barbosa deverá ter a disputa de Victor Luis pela condição de titular. O lateral está emprestado ao Botafogo e irá retornar à Academia de Futebol, enquanto Egídio e Zé Roberto, que ficarão sem contrato, deixarão o clube.

Já Emerson Santos chega a um setor mais concorrido. Apesar de Yerry Mina estar garantido no clube apenas até o final da Copa do Mundo, a zaga alviverde já tem Juninho, Luan e Edu Dracena como opções. O jovem Pedrão, das categorias de base, também deverá der incorporado ao elenco profissional, enquanto Antônio Carlos, sem contrato, deixará a equipe.

No último domingo, a maior torcida organizada do Palmeiras protestou contra a equipe na Academia de Futebol, antes da vitória contra o Flamengo. Os uniformizados pedem a saída de Egídio, Róger Guedes, Fabiano, Luan, Juninho, Antônio Carlos, Arouca, Michel Bastos, Deyverson, Bruno Henrique e Erik.