Palmeiras encaminha contratação do lateral Diogo Barbosa

O Palmeiras encaminhou a contratação de seu novo lateral-esquerdo para 2018. Nesta terça-feira, o Verdão acertou a compra de Diego Barbosa, que estava no Cruzeiro. A Raposa negociou o atleta por conta de problemas no fluxo de caixa de clube.

Conforme adiantado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras, por meio do gerente de futebol Alexandre Mattos, informou o Cruzeiro que estava fazendo uma proposta pelo atleta, que tem 25% de seus direitos econômicos ligados ao clube mineiro, e 75% ao Coimbra, clube ligado ao banco BMG.

Por contrato, em caso de oferta de uma outra equipe pelo passe total do atleta, o Cruzeiro teria a oportunidade de cobri-la e adquirir os outros 75% do jogador. Por conta disso, o atual presidente, Gilvan de Pinho Tavares (com mandato até o dia 31 de dezembro), optou por não cobrir a oferta palmeirense e negociar a porcentagem da Raposa.

Assim, o Palmeiras irá adquirir Diogo Barbosa por 4,5 milhões de euros (R$ 17,2 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro, por um quatro do ala, ficará com 1,1 milhão de euros (R$ 4,2 milhões) e o restante será embolsado pelo Coimbra.

O Palestra só confirmará a negociação após a assinatura de contrato. Antes do lateral, o Alviverde já havia acertado a contratação de Emerson Santos, zagueiro do Botafogo.

Para a próxima temporada, Diogo Barbosa deverá ter a disputa de Victor Luis pela condição de titular. O lateral está emprestado ao Botafogo e irá retornar à Academia de Futebol, enquanto Egídio e Zé Roberto deixarão o clube.