Atletas se unem para afastar pressão por investimento e resultados

O Palmeiras está pressionado por sua própria torcida para o jogo contra o Flamengo, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Palestra Itália. Em meio à protestos, os atletas se uniram, concederam uma entrevista coletiva com a presença de todo o elenco, e tentam afastar as cobranças, que passam muito pelo investimento do clube na temporada.

“Esse é um assunto que falam muito, o Palmeiras gastou, sei lá, R$ 80 milhões e isso gerou obrigação. Primeiro que, quando o jogador entra em campo, não sabe quanto ganha, quanto custou, isso não tem importância. É difícil analisar o futebol só por números. Se você for frio, o Palmeiras gastou R$ 80 em contratações, mas saíram mais. Se juntar Gabriel Jesus e Vitor Hugo foram 150 milhões, não sei. Não é um raciocínio certo, por isso não podemos analisar assim”, afirmou o goleiro Fernando Prass.

Deixando o raciocínio de lado, as contas do camisa 1 não estão corretas. Com as vendas de Vitor Hugo e Gabriel Jesus, o Palmeiras arrecadou R$ 87 milhões, contra R$ 116,9 milhões investidos para esta temporada.

“Temos que analisar desempenho dentro de campo, aí você pode questionar quem rendeu ou não. Outra coisa que se fala muito, em bicho, isso não entra em campo. Se formos para esse lado de analisar valores, acho que não é esse o foco e nosso problema. Nosso problema é dentro de campo, temos que resolver com trabalho”, completou o arqueiro.

Após o revés por 3 a 2 sobre o Vitória, na última quarta-feira, os muros do Palestra Itália foram pixados chamando o time de sem vergonha e questionando a ausência de Felipe Melo entre os atletas titulares. Em seguida, houve uma discussão e troca de xingamentos de Egídio com um torcedor durante desembarque do clube, e a principal organizada da equipe chegou a elaborar uma ‘lista de dispensas’ para 2018. Além disso, a Mancha Alviverde promete protestos no CT para o dia do jogo contra o Flamengo.

“A gente sente a cobrança logo quando vamos embora no aeroporto, os olhares, alguma palavra, alguma gracinha de torcedores, que de repente nem são do Palmeiras. Você acaba nem saindo na rua para fazer as coisas que faria. Coisa básica, levar o filho na escola. Você acaba deixando de viver algumas situações pois as pessoas não entendem. Somos seres humanos, é difícil um familiar seu ver cobranças, xingamentos, coisas que deixam triste. Imagina um filho, esposa… Ninguém aqui é máquina, está todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante que vamos conseguir o objetivo. Primeiro era ser campeão, ficou distante, agora temos que classificar para a Libertadores”, corroborou o zagueiro Edu Dracena.

Além do fracasso no Campeonato Brasileiro, o Palestra caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista para a Ponte Preta, nas quartas da Copa do Brasil para o Cruzeiro e nas oitavas de final da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.