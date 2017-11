Com Felipe Melo titular, Palmeiras bate Fla e seca Santos por 3º lugar

O volante Felipe Melo voltou a ser titular depois de mais de três meses na tarde deste domingo. No Estádio Palestra Itália, com o polêmico meio-campista escalado desde o início, o Palmeiras ganhou do Flamengo por 2 a 0 e pode terminar a rodada no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro.

Com 57 pontos, o time alviverde dorme atrás de Corinthians e Grêmio. Para manter a posição, precisa secar o Santos, que tem 56 pontos e enfrenta a Chapecoense às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na Arena Condá. Já o Flamengo segue com os mesmos 50 pontos.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para encarar o ameaçado Sport, no Estádio Palestra Itália. No mesmo dia, às 21 horas, o Flamengo pega o Coritiba, mais um time com risco de queda, no Couto Pereira.

O Jogo – Cobrado pela torcida no caminho para a arena, o Palmeiras contou com o apoio do público nas arquibancadas e saiu na frente logo aos 13 minutos. Moisés descolou belo lançamento e achou Deyverson nas costas de Rafael Vaz. O centroavante dominou e não bateu em cheio, mas conseguiu vencer o goleiro Diego Alves.

Felipe Melo, titular no lugar de Bruno Henrique, foi festejado pela torcida a cada dividida e viu seu time aumentar aos 35 minutos. Em jogada pelo lado esquerdo, Keno trouxe para dentro e acertou a trave flamenguista. Oportunista, Deyverson usou a cabeça para marcar o segundo.

O Flamengo chegou a esboçar uma reação após sofrer o primeiro gol, mas não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro Fernando Prass durante a etapa inicial. Na melhor chance do time visitante, Paquetá sofreu falta de Luan nas imediações da grande área, cobrada com perigo por Cuellar.

No começo do segundo tempo, após cobrança de falta de Michel Bastos, Felipe Melo cabeceou para boa defesa de Diego Alves. Aos 12 minutos, desgastado, o volante aparentemente pediu para sair e, ovacionado pela torcida, foi substituído por Thiago Santos, que logo depois de entrar perdeu boa chance de marcar de cabeça.

Com o controle da partida, o Palmeiras não conseguiu criar boas chances para marcar o terceiro gol. Mas, por outro lado, jogou sem correr grandes riscos no campo de defesa. O time alviverde terminou com os experientes Jean e Zé Roberto, colocado nos lugares de Mayke e Tchê Tchê.

Colocado por Reinaldo Rueda no lugar de Cuellar no intervalo, o jovem Vinícius Júnior procurou jogar nas costas dos laterais palmeirenses, sem sucesso. A exemplo do que ocorreu durante o primeiro tempo, o goleiro Fernando Prass foi pouco exigido na etapa complementar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 FLAMENGO

Data: 12 de novembro de 2017, domingo

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado – SC (CBF)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Neuza Ines Back (ambos SC (FIFA)

Público: 27.831 pagantes

Renda: R$ 1.830.938,52

Cartões amarelos: Renê (FLA)

Gols:

PALMEIRAS: Deyverson, aos 13 e aos 35 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke (Jean), Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo (Thiago Santos), Tchê Tchê (Zé Roberto) e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson

Técnico: Alberto Valentim

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rafael Vaz, Rhodolfo e Renê (Rodinei); William Arão (Márcio Araújo), Cuellar (Vinícius Júnior) e Everton Ribeiro; Lucas Paquetá, Felipe Vizeu e Everton

Técnico: Reinaldo Rueda