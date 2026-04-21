Palmeiras intensifica preparação com foco no Jacuipense pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol com foco na estreia pela Copa do Brasil, diante do Jacuipense. A partida, válida pela quinta fase da competição nacional, está marcada para esta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Como foi o treino?

O trabalho desta tarde iniciou com um treino tático comandado pela comissão do técnico Abel Ferreira. Na sequência, o elenco realizou uma atividade de ataque contra defesa no último terço e jogos em campo reduzido.

Assim como no último treino, o lateral esquerdo Jefté seguiu o processo de transição física e participou de parte do treino junto ao grupo. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na coxa durante o duelo com o Grêmio, no dia 2 de abril.

Uma sessão de treino retrô aqui na Academia de Futebol 📹💚 pic.twitter.com/ynL2UfqHWb — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 21, 2026



Para a estreia na Copa do Brasil, o Palmeiras terá o técnico Abel Ferreira na beira do gramado. O português cumpre suspensão de sete jogos no Campeonato Brasileiro, devido as expulsões contra São Paulo e Fluminense.

Palmeiras na temporada

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.

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