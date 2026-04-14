Gustavo Gómez é homenageado pelo Palmeiras e se declara: “Mudou minha vida”

Nesta terça-feira, o Palmeiras homenageou o zagueiro Gustavo Gómez, que completou 400 jogos pela equipe no empate contra o Corinthians no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ao lado de sua esposa e filhos, o paraguaio recebeu uma camisa especial e uma placa na Academia de Futebol.

El Capitán! 🫡💚 Gustavo Gómez foi homenageado com uma placa e um quadro especiais pelos 4️⃣0️⃣0️⃣ jogos com o manto alviverde! Uma trajetória de talento, liderança, raça e identificação que orgulha toda a #FamíliaPalmeiras 👏🏆 ➤ https://t.co/E4RS0kcimS pic.twitter.com/UQuuE1VuEe — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 14, 2026

"O Palmeiras mudou minha vida"

"Eu sou muito grato por tudo o que está acontecendo comigo aqui no Palmeiras. Eu sempre falo e sempre vou falar que, por trás dessa marca de 400 jogos, tem muito trabalho não só meu, mas também de todos aqui no Palmeiras. Sem a ajuda do pessoal, eu não conseguiria atingir esses números", disse o zagueiro à TV Palmeiras.

Jogador com mais títulos da história do clube, com 13 conquistas, Gustavo afirmou que o Palmeiras "mudou sua vida".

"Estou muito feliz. O Palmeiras mudou a minha vida, a vida da minha família, cada dia aprendo mais aqui, não só como atleta, mas também como homem. Eu só tenho palavras de agradecimento e tento retribuir isso com muito trabalho, sacrifício, e ajudando meus companheiros a também conquistarem coisas e cada um fazer uma história bonita aqui", comentou.

Ídolo

Atleta com mais jogos do atual elenco, Gustavo Gómez é um dos líderes do Palmeiras. Além de carregar a braçadeira de capitão, é o jogador com mais tempo de clube. Desde 2018 defendendo o verde e branco, ele disputou 400 jogos e marcou 45 gols, número que o coloca como maior zagueiro artilheiro do clube, seguido por Luís Pereira, com 36. O paraguaio é também o estrangeiro com mais jogos pelo Alviverde.

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