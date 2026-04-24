Palmeiras encaminha acordo por Barboza, zagueiro do Botafogo

Por Guilherme Felici e Vinícius Salgado

O Palmeiras encaminhou um acerto pela contratação do zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, nesta quinta-feira. O argentino tem contrato válido até o fim de 2026 com o clube carioca e chegaria ao Verdão na janela de transferências que abre no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo.

As partes têm tudo encaminhado, mas o contrato ainda não foi assinado. O Palmeiras deve desembolsar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) pela liberação imediata do jogador. A partir de junho, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Diante desse cenário, o Botafogo se viu "obrigado" a fazer o negócio para não perdê-lo de graça. O zagueiro, de 31 anos, disputou 12 partidas nesta temporada, sendo nove pelo Campeonato Brasileiro, o que permite sua transferência para outro clube da Série A.

De acordo com o regulamento da CBF, um jogador pode atuar em, no máximo, 12 jogos antes de se transferir para outra equipe da mesma divisão. Barboza também não entrou em campo pela Copa do Brasil, o que viabilizaria sua atuação pelo Verdão, caso a equipe de Abel Ferreira confirme a vaga na próxima fase.

A informação sobre o avanço do negócio foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Barboza está no Botafogo desde 2024. Ao todo, ele soma 117 jogos, quatro gols e quatro assistências. Pela equipe carioca, ele conquistou uma Libertadores e um Brasileiro, ambos em 2024.

As opções do Palmeiras na zaga

Com a chegada de Barboza, o Palmeiras ganha mais uma opção para o setor defensivo. O argentino disputará posição com Gustavo Gómez, Murilo, Benedetti e Bruno Fuchs. Atualmente, Gómez e Murilo formam a dupla titular, enquanto Fuchs e Benedetti buscam mais espaço. Este último segue atuando também pelo sub-20.

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