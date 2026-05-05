Palmeiras defende invencibilidade de seis jogos como visitante na temporada

O Palmeiras sustenta uma longa invencibilidade como visitante na temporada, mas os números mostram um desempenho mais cauteloso do que dominante. Nos últimos seis jogos fora de casa, a equipe somou três vitórias e três empates.

Nesta terça-feira, o Verdão encara o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e busca dar sequência à invencibilidade. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

A série começou no dia 21 de março, com vitória por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, venceu o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, também pela competição nacional.

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Depois, empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela Copa Libertadores. De volta ao cenário nacional, deu sequência à invencibilidade em clássicos na temporada, mas dessa vez com empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Após emplacar sequência de dois empates consecutivos fora de casa, o Palmeiras voltou a vencer. O time foi ao interior paulista e voltou com vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino. No jogo mais recente da série, empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1, no Paraguai, pela Libertadores.

A última derrota em casa do time comandado pelo técnico Abel Ferreira aconteceu há mais de um mês, quando perdeu para o Vasco por 2 a 1. Naquela ocasião, Flaco López abriu o placar para o Verdão, mas Thiago Mendes e Cuiabano reverteram a situação para o Cruzmaltino em São Januário.