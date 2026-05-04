Palmeiras encara maratona fora e abre sequência contra o Sporting Cristal

Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O confronto será o primeiro de uma série de três jogos que o Alviverde fará longe de sua torcida.

Longe de casa

Depois do duelo dessa semana contra o Sporting Cristal, o Alviverde viajará ao Pará, onde enfrentará o Remo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão. Após esse compromisso, o Palmeiras terá um confronto com o Jacuipense, no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil no dia 13. Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0, no Allianz Parque, e encaminhou a classificação.

A volta do elenco palmeirense para casa será no dia 16, quando enfrentará o Cruzeiro, já com o estádio renomeado para uma das três opções de votação disponibilizada pela nova detentora dos direitos da arena.

Agenda do mês

02/5 - Palmeiras 1 x 1 Santos - Brasileirão

05/5 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/5 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/5 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/5 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

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