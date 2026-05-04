Palmeiras encara maratona fora e abre sequência contra o Sporting Cristal

Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O confronto será o primeiro de uma série de três jogos que o Alviverde fará longe de sua torcida.
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 4, 2026
Longe de casa
Depois do duelo dessa semana contra o Sporting Cristal, o Alviverde viajará ao Pará, onde enfrentará o Remo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão. Após esse compromisso, o Palmeiras terá um confronto com o Jacuipense, no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil no dia 13. Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0, no Allianz Parque, e encaminhou a classificação.
A volta do elenco palmeirense para casa será no dia 16, quando enfrentará o Cruzeiro, já com o estádio renomeado para uma das três opções de votação disponibilizada pela nova detentora dos direitos da arena.
Agenda do mês
02/5 - Palmeiras 1 x 1 Santos - Brasileirão
05/5 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores
10/5 - Remo x Palmeiras - Brasileirão
13/5 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil
16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão
20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
23/5 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão
Próximo jogo
Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER
Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)
Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.
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