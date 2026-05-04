Palmeiras anuncia ingressos gratuitos para estreia no Paulista feminino

Nesta segunda-feira, o Palmeiras anunciou que os ingressos para a estreia do time no Paulista feminino, diante do Mirassol, serão gratuitos. A bola rola para o duelo nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.

Para a Família Palmeiras, o acesso acontece pelo Setor C1, no Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont. Já para os visitantes, o acesso será pela arquibancada pelo Setor D, no Portão 9, na Rua Olavo Bilac, 266.

O resgate dos ingressos pode ser realizado já a partir desta segunda-feira.

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Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro feminino, o Palmeiras vem de dois empates consecutivos por 0 a 0, diante de Santos e Bahia. A última vitória foi sobre o Fluminense, por 2 a 1.

As palestrinas figuram na segunda posição da tabela, com 18 pontos - quatro a menos que o líder Corinthians. Já o Mirassol, criado este ano devido as exigências da Conmebol para a participação da categoria na Copa Libertadores, ainda não atuou na temporada.