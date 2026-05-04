Torcida define Nubank Parque como novo nome para o estádio do Palmeiras

O estádio do Palmeiras já tem um novo nome. Detentora dos naming rights, o Nubank anunciou na manhã desta segunda-feira que o local, antes chamado Allianz Parque, será rebatizado como Nubank Parque.

O banco digital adquiriu os namings rights do local no último mês e abriu uma votação para os torcedores decidirem o nome, assim como havia feito a Allianz, quando assumiu os direitos do nome do estádio. As opções eram Nubank Parque, Parque Nubank e Nubank Arena.

De acordo com o banco, foram registrados quase meio milhão de votos únicos. O nome escolhido obteve 47,5% dos votos.

A empresa investiu cerca de 10 milhões de dólares (quase R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada para assumir o naming rights da arena, que era da Allianz desde 2014, quando o local foi inaugurado.

A nova identidade visual, que inclui novas cores e marca, será implementada ao final de julho, após a Copa do Mundo. Isso ocorrerá simultaneamente à inauguração do Nubank Ultravioleta Lounge, um espaço exclusivo, com vista privilegiada para a arena, e do Portão Nubank Ultravioleta, que permitirá o acesso aos camarotes e receberá um novo design.

Despedida e "reinauguração"

O clássico contra o Santos, no último sábado, marcou o último jogo do Palmeiras no estádio com o nome antigo. Enquanto a partida que rebatizará o estádio após a mudança acontecerá no dia 20 de maio, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores.

Antes disso, o Verdão tem mais um compromisso como mandante, mas receberá o Cruzeiro na Arena Crefisa Barueri, no dia 16 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

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