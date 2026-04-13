Vitor Roque treina em tempo integral em reapresentação e pode ser reforço do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras pode ter um reforço para o jogo da Libertadores, contra o Sporting Cristal-PER, nesta quinta-feira. O atacante Vitor Roque, desfalque no empate sem gols contra o Corinthians, treinou em tempo integral com o elenco do Palmeiras na reapresentação da equipe na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

O camisa 9 palmeirense está em processo de transição física, após se recuperar de dores no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, Paulinho deve seguir como baixa. O atacante está em recondicionamento físico e participou de grande parte das movimentações.

Como foi o treino?

Os titulares no clássico que aconteceu na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do grupo foi a campo e fez trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Palmeiras tem desfalques e retornos para Libertadores

O Departamento Médico do Palmeiras ainda trata alguns lesionados. Seguem de fora do duelo contra o Sporting Cristal o Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e o lateral esquerdo Jefté (lesão na coxa direita). Por outro lado, Jhon Arias, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, retorna ao time.

Além disso, o técnico Abel Ferreira também fica à beira do gramado. O treinador cumpriu suspensão no clássico devido à punição do STJD.

Situação do Palmeiras

Com o empate do último domingo, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados. Na Libertadores, o Verdão busca sua primeira vitória após estrear com um empate diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).