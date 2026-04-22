Em alta, Carlos Miguel celebra início no Palmeiras: "Trabalho sólido"

Desde que chegou ao Palmeiras, em agosto de 2025, o goleiro Carlos Miguel vive um dos melhores inícios da posição na história do clube. O arqueiro registra uma das menores médias de gols sofridos, superando nomes como Marcos e Weverton.

Em 36 partidas com a camisa alviverde, Carlos Miguel saiu de campo sem ser vazado em 17 oportunidades. No total, sofreu 26 gols, com média de 0,72 por jogo.

Os números o colocam como o terceiro goleiro com menor média de gols sofridos na história do clube (com mínimo de 10 jogos). Ele fica atrás apenas de Benítez, que teve média de 0,54 (13 gols em 24 jogos, em 1978), e Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 partidas, em 1994). Neste momento, Carlos Miguel também está ultrapassando Weverton, que foi vazado 331 vezes em 454 jogos (com uma média de 0,73).

"É legal saber desses números e fico feliz porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Desde que cheguei ao Palmeiras, sempre fui muito bem tratado por todos e procurei trabalhar forte para aproveitar cada oportunidade e ajudar o time dentro de campo", afirmou o goleiro.

Na atual temporada, o desempenho é ainda melhor. Em 24 jogos, são 10 partidas sem sofrer gols e apenas 16 tentos concedidos, o que resulta em média de 0,66.

"Os números são consequência de um trabalho coletivo muito sólido porque o nosso grupo é bem qualificado e todo mundo sabe o que quer. Para conquistarmos os objetivos coletivos, todo mundo precisa se ajudar e é isso o que acontece aqui, sem vaidade e com muita determinação", acrescentou.

Sequência da temporada

As boas atuações de Carlos Miguel têm sido um dos principais trunfos do Palmeiras neste início de temporada. Além do título paulista, o clube lidera o Campeonato Brasileiro e seu grupo na Libertadores.

"A sequência de jogos está sendo intensa e será assim até a parada para a Copa do Mundo, mas o nosso grupo é grande, conta com grandes jogadores e está muito bem preparado. A gente sabe da responsabilidade de manter esse nível em todas as competições e seguir evoluindo. O mais importante é continuar contribuindo para as vitórias e ajudar o time a ganhar mais títulos", concluiu.

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