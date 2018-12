Palmeiras acerta junto ao Atlético a contratação de Marcos Rocha

O Palmeiras acertou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha, para novo vínculo de quatro temporadas. O ala custará cerca de R$ 8 milhões aos cofres alviverdes.

A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho e confirmada pela Gazeta Esportiva. Rocha fez valer seu desejo de seguir em São Paulo, conforme já havia sido divulgado.

Palmeiras e Atlético demoraram um pouco a chegar a um acordo. O Verdão não queria arcar com o valor estabelecido em contrato para garantir a permanência do jogador. O Galo, por sua vez, pediu atletas, tentando colocar Guerra e Scarpa na negociação. Ambos nomes negados pelo clube paulista.

No início da temporada, Rocha foi emprestado ao Palmeiras na troca por Roger Guedes. O atleticano foi para São Paulo com valor de passe fixado, 2 milhões de euros, enquanto o atacante chegou a Belo Horizonte sem valor pré-estabelecido. Com a parada para a Copa do Mundo o atleta recebeu uma proposta da China e o Galo, em extrema habilidade, conseguiu lucrar um bom dinheiro negociando a liberação em tempo hábil para a transferência se concretizar.

Com o fim do empréstimo, a especulação era qual seria o destino de Marcos Rocha. O Atlético tinha consciência que o atleta não queria retornar, mas sabia que o ala seria seu grande ativo para brigar por uma boa negociação. O camisa 2 sempre informou que desejava ficar no Verdão.

O Galo, por sua vez, com a certeza que o atleta não voltaria – até por não existir mais clima entre as partes – buscou reposição a altura. Primeiro com Emerson, ex-Ponte Preta, agora pretendido até pelo Barcelona segundo a imprensa espanhola. Nesta sexta-feira, o Galo divulgou a contratação de Guga, destaque do Avaí na Série B.

Ao contrário de Belo Horizonte, Rocha agora terá um novo desafio pela frente. Quando deixou o Atlético, até mesmo no clube mineiro, Marcos era titular absoluto e inquestionável. Com a chegada de Felipão ao Palmeiras, ele perdeu sua condição de principal e passou a disputar posição com Mayke, que tem preferência.