Palmeiras cede empate ao lanterna e perde chance de aumentar vantagem no Brasileiro sub-20

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 18:40

O Palmeiras empatou com o lanterna Juventude por 1 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Barueri, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Situação do confronto

Com 18 pontos, o invicto Palmeiras perdeu a chance de aumentar sua vantagem na liderança, já que o Cruzeiro empatou com o Flamengo e ficou com 17. O Juventude, por sua vez, fica na lanterna, com apenas cinco pontos.

📝RESUMO DO JOGO

🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 1 JUVENTUDE ⚪🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (8ª rodada)
🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Pimenta, aos 44' do 1ºT (Palmeiras)
  • ⚽ Kauã Costa, aos 33' do 2ºT (Juventude)

Como foi o jogo?

Aos 44 minutos do primeiro tempo, em jogada de bola parada, o Palmeiras conseguiu sair na frente. Riquelme Fillipi cobrou escanteio e o zagueiro Pimenta apareceu na segunda trave para cabecear forte.

No segundo tempo, Pimenta foi do céu ao inferno. Aos 32 minutos, o zagueiro cometeu pênalti em Victor. Na cobrança, Kauã Costa bateu no canto direito, sem chances de defesa.

Próximos jogos

Palmeiras

  • Cruzeiro x Palmeiras| 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
  • Data e hora: 28/4 (terça-feira), às 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio José Bastos Padilha, em Belo Horizonte (MG)

Juventude

  • Fortaleza x Juventude | 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
  • Data e hora: 30/4 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
  • Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

