Palmeiras cede empate ao lanterna e perde chance de aumentar vantagem no Brasileiro sub-20

O Palmeiras empatou com o lanterna Juventude por 1 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Barueri, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Situação do confronto
Com 18 pontos, o invicto Palmeiras perdeu a chance de aumentar sua vantagem na liderança, já que o Cruzeiro empatou com o Flamengo e ficou com 17. O Juventude, por sua vez, fica na lanterna, com apenas cinco pontos.
📝RESUMO DO JOGO
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (8ª rodada)
🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Pimenta, aos 44' do 1ºT (Palmeiras)
- ⚽ Kauã Costa, aos 33' do 2ºT (Juventude)
Como foi o jogo?
Aos 44 minutos do primeiro tempo, em jogada de bola parada, o Palmeiras conseguiu sair na frente. Riquelme Fillipi cobrou escanteio e o zagueiro Pimenta apareceu na segunda trave para cabecear forte.
No segundo tempo, Pimenta foi do céu ao inferno. Aos 32 minutos, o zagueiro cometeu pênalti em Victor. Na cobrança, Kauã Costa bateu no canto direito, sem chances de defesa.
Próximos jogos
Palmeiras
- Cruzeiro x Palmeiras| 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 28/4 (terça-feira), às 18h (de Brasília)
- Local: Estádio José Bastos Padilha, em Belo Horizonte (MG)
Juventude
- Fortaleza x Juventude | 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 30/4 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
