Ninguém tira? Palmeiras alcança 92% de chances de conquistar Brasileirão

Com o apito final de Atlético-MG e Palmeiras, torcedores na arquibancada do Independência e também jogadores dentro de campo comemoraram o empate por 1 a 1 conquistado em Minas Gerais. Com o ponto somado, agora o time paulista possui 67, permanecendo cinco à frente do segundo colocado, Internacional, e chegou a 92% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2018.

A projeção, feita pelo site especializado Infobola, mostrou um aumento na probabilidade, já que na última semana a taxa era de 88%. Agora, o Internacional possui 5%, Flamengo 2% e Grêmio, quarto colocado, 1%. Antes, o São Paulo aparecia com chances de título, mas agora não figura entre os postulantes ao caneco.

Além do empate fora de casa contra o Atlético-MG, o Palmeiras comemorou os resultados dos outros rivais diretos. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, enquanto Internacional e São Paulo empataram – o primeiro contra o Ceará e o segundo contra o Corinthians. Diante disso, o alviverde manteve os cinco pontos de distância para o Colorado, tendo aberto, ainda, sete pontos para o Rubro-Negro.

O próximo compromisso dos comandados de Felipão será no Allianz Parque, contra o Fluminense, na próxima quarta-feira. O tricolor carioca está na 10ª colocação do Brasileiro, mas focado na semifinal da Copa Sul-Americana, na qual saiu em desvantagem contra o Atlético-PR. Por conta disso e também vindo de empate por 0 a 0 contra o Sport, as chances de o Palmeiras triunfar são bem grandes, ainda mais pela sequência de 18 jogos sem perder na competição.

Depois do Flu, o líder do Brasileirão tem pela frente Paraná, América-MG, Vasco e Vitória, todos na parte debaixo da tabela, o que pode configurar o nível dos duelos como complicados, já que todos, exceto o Paraná, já rebaixado, estão lutando contra o Z4.

