Botafogo vence, se afasta do rebaixamento e complica o Flamengo

Com um ótimo primeiro tempo, o Botafogo venceu por 2 a 1 o Flamengo, neste sábado, no Nilton Santos. O resultado fez os alvinegros chegarem a 41 e abrirem boa vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, o triunfo complicou os rubro-negros, que seguem com 60, na briga pelo título da Série A.

Os donos da casa foram melhores, principalmente no primeiro tempo e foram para o intervalo com boa vantagem após os gols de Erik e Leo Valencia. O Flamengo voltou na etapa final e diminuiu com Vitinho, mas não teve força para chegar ao empate.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente a Chapecoense, na quinta-feira, na Arena Condá. Já o Flamengo entra em campo no mesmo dia, contra o Santos, no Maracanã.

O jogo

O clássico começou tenso, com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço ao rival. Tanto que a primeira boa chance da partida foi aos 18 minutos, com a abertura do placar pelo Botafogo, aos 18 minutos. Leo Valencia lançou Erik, que levou vantagem sobre a marcação e tocou na saída da César.

O revés fez o Flamengo se lançar ao ataque, mas sem qualquer objetividade. Já o Botafogo, com tranquilidade, manteve a organização em campo e chegou ao segundo gol aos 28 minutos. Leo Valencia surpreendeu Cesar em cobrança de falta e mandou para a rede.

O jogo seguia com o mesmo panorama. Os rubro-negros sem qualquer inspiração ofensiva, enquanto os alvinegros mais organizados. O Glorioso quase chegou ao terceiro 34 minutos. Brenner recebeu passe na área, mas chutou mal, pela linha de fundo.

Somente aos minutos finais, o Flamengo esboçou uma pressão, principalmente com Vitinho. No entanto, os rubro-negros continuavam tendo problemas na hora da finalização. O Botafogo diminuiu o ritmo e segurou a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os flamenguistas voltaram com outra postura. Tanto que com dois minutos, Lucas Paquetá obrigou Gatito Fernández a fazer grande defesa. Só que no minuto seguinte, o time de Dorival Júnior diminuiu o marcador. Pará cruzou com categoria e achou Vitinho a segunda trave para cabecear para a rede.

O gol animou os rubro-negros, que seguiram na pressão em busca do empate. Vitinho, melhor do Flamengo na partida, quase marcou o segundo, em cobrança de falta. A bola bateu no travessão após desvio na barreira.

O Botafogo só conseguiu reagir aos dez minutos. Leo Valencia aproveitou bobeada da zaga rubro-negra, mas chutou sobre o travessão. O lance animou os donos da casa, que quase ampliaram três minutos depois. Após escanteio, Erik cabeceou sozinho, mas Cesar fez grande defesa para salvar os flamenguistas.

Depois disso, os alvinegros não só equilibraram o clássico, como passaram a controlar o jogo. O Flamengo errava muitos passes e permitia os avanços com perigo dos botafoguenses. Somente aos 22 minutos, o Flamengo voltou a assustar. Lucas Paquetá aproveitou bate e rebate na área e surpreendeu ao finalizar de bicicleta. No entanto, a bola foi pela linha de fundo.

Com o tempo, as equipes pareceram estar desgastadas. Com isso, o jogo ficou mais concentrado entre as intermediárias. O Botafogo conseguiu criar boa chance aos 38 minutos, quando Rodrigo Pimpão acertou o travessão de César.

Nos minutos finais, o Flamengo tentou buscar o ataque para chegar ao empate, mas viu o Botafogo bem organizado. Os alvinegros ainda desperdiçaram boas chances, com Leo Valencia e Erik. Mesmo assim, os botafoguenses seguraram o resultado até apito final no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de novembro de 2018 (Sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC) e Neuza Ines Back (Fifa-SC)

Renda: R$ 169.885,00

Público: 16.882 pagantes

Cartões amarelos: Gilson, Rodrigo Lindoso, Gatito Fernández e Joel Carli (Botafogo); Cuéllar, Renê, Lucas Paquetá, Réver, Willian Arão e Diego (Flamengo)

GOLS

BOTAFOGO: Erik, aos 18min do primeiro tempo; Leo Valencia, aos 28min do primeiro tempo

FLAMENGO: Vitinho, aos 3min do segundo tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson (Moisés); Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão) e Leonardo Valencia (Renatinho); Erik e Brenner (Kieza)

Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Cesar, Pará (Rodinei), Réver, Léo Duarte e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Marlos Moreno) e Vitinho; Fernando Uribe

Técnico: Dorival Júnior