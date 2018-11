Leão diz que Palmeiras não perde o título brasileiro “de jeito nenhum”

Emerson Leão acredita que o Palmeiras será campeão brasileiro em 2018. Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o ex-goleiro e técnico do Verdão disse que o clube não perderá o título pelo bom desempenho que demonstrou durante o Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que não vai escapar de jeito nenhum”, apostou o ídolo palmeirense. “Não vai escapar não só pelos cinco pontos de diferença, mas pela competência com que realizou este campeonato. Não ganhou agora, vem crescendo já há muito tempo, mérito da equipe e do seu treinador, o Felipe”.

Emerson Leão também disse que, apesar da campanha abaixo do esperado, o Corinthians não deve ser rebaixado para a Série B de 2019. “Acho que não cai. Não tem a qualidade, hoje, do Palmeiras, não tem a tranquilidade, não tem o poder financeiro, mas tem uma tradição muito grande e com certeza também não vai cair”.

Para ser campeão brasileiro, o Palmeiras precisa manter a vantagem sobre os principais concorrentes nas últimas cinco rodadas. O Verdão tem cinco pontos de vantagem para o vice-líder Internacional e sete pontos para o terceiro colocado Flamengo. Nos próximos jogos, o Palmeiras enfrenta Fluminense em casa, Paraná fora, América-MG em casa, Vasco fora e Vitória em casa.

