Invicto há 18 jogos no Brasileiro, Palmeiras iguala marca de 1997/98

O Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro, completou neste domingo 18 rodadas seguidas sem perder. Com o empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, alcançado no Estádio Independência, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari igualou uma marca alcançada entre as edições de 1997 e 1998 do torneio nacional.

Embalado, o Palmeiras detém uma série de 13 vitórias e cinco empates. O time alviverde ganhou de Paraná, Vasco, Vitória, Botafogo, Chapecoense, Atlético-PR, Corinthians, Sport, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Ceará e Santos e empatou com América-MG, Internacional, Bahia, Flamengo e Atlético-MG.

Há 20 anos, também sob o comando de Felipão, o Palmeiras também 18 jogos seguidos sem perder. No Campeonato Brasileiro 1997, foram sete vitórias e oito empates. Na edição do ano seguinte, mais duas vitórias e um empate antes de um revés diante do Sport, no antigo Estádio Palestra Itália.

Em 1997, ainda no início de sua primeira passagem pelo Palmeiras, Felipão acabou com o vice-campeonato brasileiro ao empatar sem gols contra o Vasco nas duas finais. Aos 70 anos, o experiente treinador gaúcho tenta enfim conquistar o título nacional pelo clube alviverde.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Palmeiras procura aumentar sua sequência sem derrotas às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Fluminense, no Allianz Parque. Rumo ao título da edição de 1994 do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o time palestrino passou 23 jogos invicto.

Os laterais Mayke e Diogo Barbosa, suspensos pelo STJD nos confrontos com Santos e Atlético-MG, voltam a ficar à disposição de Felipão para o duelo com o Fluminense. Assim como Dudu, que cumpriu gancho por acúmulo de cartões em Belo Horizonte.