Na Bombonera, Palmeiras inicia briga por vaga na final contra o Boca

O Palmeiras inicia a disputa por uma vaga na decisão da Copa Libertadores às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira. Na temida Bombonera, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo para enfrentar o Boca Juniors e sua fanática torcida.

Em Buenos Aires, o Palmeiras defende um retrospecto de 100% como visitante no torneio continental. Sob o comando de Roger Machado, o time alviverde ganhou de Junior Barranquilla (3 x 0), Boca Juniors (2 x 0) e Alianza Lima (3 x 1). Já com Felipão, bateu o Cerro Porteño (2 x 0) nas oitavas e o Colo-Colo (2 x 0) nas quartas.

“Não dá para falar em favoritismo. Em uma competição mata-mata, fica difícil o favoritismo entrar em campo”, disse Bruno Henrique, apesar do retrospecto palmeirense fora de casa. “O Boca é uma equipe muito grande, nós sabemos da grandeza do clube”, completou o volante.

Em busca da vaga na decisão, Felipão deve mexer no miolo da defesa. A tendência é que Luan e Gustavo Gomez sejam escalados como titulares diante do Boca Juniors, já que ambos descansaram na última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Antônio Carlos e Edu Dracena ficariam na reserva.

No Boca Juniors, o técnico Guillermo Schelotto praticamente confirmou sua escalação. Embora o goleiro boliviano Carlos Lampe tenha condições de jogo, Rossi seguirá como titular. Na direita, Jara deixa Buffarini no banco. Perez jogará no meio de campo e Zarate, no ataque.

“Temos muito tempo de trabalho e estamos chegando ao objetivo principal, que é a final da Libertadores. Faltam dois passos. A torcida sempre apoiou, apesar de alguns resultados. Não tenho dúvidas de que na quarta-feira e Bombonera vai explodir e vamos nos matar por essa camiseta”, disse Schelotto.

Com 15 pontos ganhos, cinco a menos do que o líder Racing, o Boca Juniors figura na quinta colocação do Campeonato Argentino. Na última rodada do torneio nacional, com alguns atletas poupados para o duelo com o Palmeiras, o time de Schelotto empatou por 0 a 0 com o Rosario Central, na Bombonera.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X PALMEIRAS

Data: 24 de outubro de 2018, quarta-feira

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires-ARG

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios

BOCA JUNIORS: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan e Olaza; Barrios, Nandez e Perez; Pavon, Zarate e Ábila

Técnico: Guillermo Schelotto

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja

Técnico: Felipão

