Moisés tem lesão no tornozelo e é desfalque por tempo indeterminado

Tentando conquistar seu décimo título nacional e liderando o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu uma má notícia nesta segunda-feira. O meia Moisés foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito, não treinou na Academia de Futebol será desfalque na equipe de Luiz Felipe Scolari por tempo indeterminado.

Moisés foi titular na última partida do Verdão, empate por 1 a 1 com o Atlético-MG no último domingo, mas foi substituído no decorrer da segunda etapa por conta de um desconforto e inchaço no tornozelo direito. Nesta segunda-feira, exames de imagem detectaram a lesão no local.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O quadro mais comum neste tipo de contusão é de um retorno em até duas semanas. Se este for o caso, o camisa 10 palestrino estaria à disposição de Felipão para a penúltima rodada do Brasileirão, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Na partida final, o Alviverde encara o Vitória, no dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.

Contra o Atlético-MG, quando Moisés saiu, a partida estava 0 a 0 e o técnico Luiz Felipe Scolari preferiu trocá-lo por Thiago Santos, que fez um trio de volante no meio-campo com Felipe Melo e Bruno Henrique. Para o duelo desta quarta-feira, contra o Fluminense, porém, a tendência é que Lucas Lima ocupe a função.

O duelo contra o Tricolor carioca acontece às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palestra pode completar 19 jogos de invencibilidade no Brasileirão e chegar mais perto do título. Para o duelo, o Verdão não terá o técnico Felipão e o atacante Deyverson, que foram suspensos pelo STJD nesta segunda-feira.

Veja também: Palmeiras terá mudanças para encarar o Flu, último algoz no Brasileiro