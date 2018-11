Felipão e Deyverson são punidos e ficam fora contra o Fluminense

O Palmeiras não poderá contar com o técnico Felipão e o atacante Deyverson na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. As punições foram formalizadas na manhã desta segunda-feira, após julgamento realizado no STJD.

Os auditores julgaram o treinador e o atacante pelos atos feitos na vitória do Verdão sobre o Ceará, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida em questão, Deyverson foi expulso ainda no primeiro tempo após entrada no meio de campo, enquanto Felipão reclamou com a arbitragem pelos cartões recebidos pelos seus atletas durante a partida. Enquanto o treinador foi suspenso por um jogo, o atacante pegou duas partidas de gancho, porém já cumpriu uma devido a suspensão automática.

Além da dupla, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também foi suspenso por 15 dias por declarações feitas após o apito final. Pelo lado do Ceará, o técnico Lisca foi punido por uma partida após ter sido expulso no duelo contra o Verdão. Já o seu auxiliar, que também foi expulso na ocasião, foi absolvido. O Vovô ainda precisará pagar uma multa de R$ 1,5 mil por atraso no duelo.

Nesta quarta-feira, o Verdão recebe o Fluminense no Allianz Parque em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste duelo, o clube alviverde deverá ser comandado pelo auxiliar Paulo Turra, enquanto Borja deverá assumiu a função de camisa 9.