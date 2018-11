Palmeiras terá mudanças para rever último algoz no Brasileiro

Há 18 rodadas consecutivas sem perder pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Fluminense às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Diante do último adversário capaz de derrotá-lo no torneio nacional, o time alviverde terá algumas alterações.

“Contra o Fluminense, já tem três, quatro atletas que sabem que vão jogar, diferente dos que jogaram aqui. Todos têm qualidade. Não há problema de colocar A ou B, porque esse ou aquele são melhores. Dependendo da partida e das características do adversário, vamos fazer a opção”, adiantou Felipão no domingo.

Os laterais Mayke e Diogo Barbosa, suspensos pelo STJD nos confrontos com Santos e Atlético-MG, voltam a ficar à disposição do treinador. Assim como o atacante Dudu, que cumpriu gancho por acúmulo de cartões. Por outro lado, o meio-campista Moisés, substituído com dores no tornozelo em Belo Horizonte, é dúvida.

Embalado, o Palmeiras defende uma série de 13 vitórias e cinco empates no Brasileiro. O time alviverde ganhou de Paraná, Vasco, Vitória, Botafogo, Chapecoense, Atlético-PR, Corinthians, Sport, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Ceará e Santos e empatou com América-MG, Internacional, Bahia, Flamengo e Atlético-MG.

A última derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi justamente contra o Fluminense. Pela 15ª rodada, no dia 25 de julho, o time tricolor contou com um gol de Gilberto no Maracanã para ganhar por 1 a 0, resultado que determinou a queda do técnico Roger Machado.

“O Palmeiras já sabe que precisa estar vacinado contra esse adversário e deve ter um cuidado especial nesse momento. É isso que vamos conversar com nossos jogadores”, alertou Felipão, ainda invicto no Brasileiro. “Tem que prestar muita atenção”, completou.