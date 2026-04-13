Mauricio revela sentimento com empate contra o Corinthians e cobra evolução no Palmeiras

O Palmeiras saiu da Neo Química Arena no último domingo frustrado com o empate sem gols contra o Corinthians, em partida em que terminou com dois jogadores a mais dentro de campo. O meio-campista Mauricio revelou o sentimento com os pontos perdidos no duelo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e cobrou evolução do time.

"Era um jogo complicado. Quando se trata de um clássico, é sempre um campeonato à parte. Ainda mais contra eles, temos de estar sempre mais atentos, dedicar-se ainda mais aos detalhes e duelos. É claro que, pela circunstância do jogo, não foi um empate favorável, mas sabemos de alguns erros que cometemos na parte ofensiva para melhorar nos próximos jogos", disse.

O Palmeiras jogou com um a mais desde os 35 minutos do primeiro tempo, quando André foi expulso. Depois, na segunda etapa, Matheuzinho recebeu cartão vermelho, deixando o Verdão com dois a mais em campo. Apesar da superioridade numérica, a equipe alviverde não conseguiu transformar em vantagem.

Palmeiras se mantém na liderança

Mesmo com o empate, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados, seis a mais que o vice-líder Flamengo. São oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe soma sete jogos de invencibilidade no ano, com cinco vitórias e dois empates.

Mauricio esteve em campo em 20 dos 24 jogos do Palmeiras na temporada e não participou de nenhuma das três derrotas sofridas na temporada, contra Novorizontino, Botafogo-SP e Vasco. O camisa 18 celebrou a regularidade da equipe e a marca pessoal.

"A nossa responsabilidade é sempre buscar a vitória, ainda mais jogando pelo Palmeiras e jogando campeonatos que são competitivos e complicados. Fico muito feliz por essa marca, isso mostra o meu trabalho, a minha dedicação, o meu profissionalismo e também o do grupo como um todo. A gente sabe como é difícil ter essa regularidade, essa manutenção de vitórias e de jogos invictos. É continuar trabalhando da mesma forma, com muito profissionalismo, muita entrega e dedicação para que isso aumente cada vez mais", declarou.

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Chave virada para a Libertadores

O Palmeiras virou a chave para a Libertadores e já deu início à preparação para o jogo contra o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental. A bola rola nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"Será mais um jogo muito importante, será a estreia da Libertadores em casa. Tivemos um empate fora, então sabemos da importância dos jogos em casa em todas as competições. Temos de mostrar nossa força e sair com os três pontos", finalizou.