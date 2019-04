Marcos faz comentário polêmico e insinua ‘pipoqueiro’ no Palmeiras

A eliminação do Palmeiras em pleno Allianz Parque nesse domingo gerou comentário polêmico de Marcos, ex-goleiro e um dos maiores ídolos do clube alviverde. Em um post do jornalista Alex Müller no Instagram, Marcos não poupou crítica ao elenco palmeirense, aparentemente se referindo principalmente a atletas que carregam uma liderança ou importância elevada no grupo.

“Decisão tem uns maluco que some”, cutucou Marcos.

O time comandado por Luis Felipe Scolari acabou caindo nos pênaltis depois de dois empates por 0 a 0 com o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. E chamou atenção o fato de Dudu e Felipe Melo não terem se apresentado para cobrar nenhuma das seis penalidades da equipe.

O atacante, aliás, há pouco tempo era o principal responsável pelas cobranças, enquanto o volante sempre fez questão de se colocar como líder e dar a cara à tapa em tantos momentos adversos.

Felipão admitiu, durante entrevista coletiva, que fez uma troca em sua lista original de batedores de pênaltis, mas não revelou os nomes envolvidos. Na hora da decisão, converteram Bruno Henrique, Gustavo Gomez, Luan e Diogo Barbosa. Ricardo Goulart e Zé Rafael pararam em Volpi.

Não foram para o desafio na marca da cal: Fernando Prass, Mayke, Felipe Melo, Deyverson e Dudu. E como foram substituídos em meio ao decorrer da partida, Victor Luis e Gustavo Scarpa ficaram impossibilitados de participar.